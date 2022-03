Le foto: Burlamacco e Ondina accolgono Bicciolano e Bela Majin

“Un weekend bellissimo e spettacolare con un’accoglienza unica”: così il Bicciolano Enrico Rampazzo ha descritto i due giorni che insieme alla Bela Majin Maddalena Cardano ha trascorso a Viareggio.

Sabato 12 marzo alle 15.30 le maschere di Vercelli, ospiti della Fondazione del Carnevale, hanno preso parte al saluto ufficiale che si è tenuto alla Gamc, Galleria di arte moderna e contemporanea di piazza Mazzini, al Palazzo delle Muse: “Bicciolano e Bela Majin – spiega il presidente del Comitato manifestazioni vercellesi Stefano Roncaglia – sono stati presentati come ospiti. Alle 17 hanno partecipato alla sfilata conclusiva del Carnevale come spettatori e per un tratto sono stati ospiti del carro del rione Torre del Lago con la maschera Gambe Di Merlo”. La sfilata è durata tre ore: “Sono stati 6-7 chilometri di balli e canti” evidenzia Rampazzo.

Lo stesso giorno, sabato 12 marzo, sono stati proclamati i vincitori e a fine serata si è svolto uno spettacolo pirotecnico in spiaggia. Domenica 13 marzo si è tenuta, invece, la consegna dei premi ai carri vincitori.

In rappresentanza del Carnevale vercellese era inoltre presente una delegazione di “Maschere per sempre” e di “Maschere vintage” (personaggi che, in passato, hanno avuto un ruolo come maschere del Carnevale di Vercelli): “Ci siamo tolti delle soddisfazioni – afferma Franco Paganino di Maschere per Sempre – È stata una bella esperienza e ci siamo divertiti molto”.

Bicciolano e Bela Majin hanno ricevuto un'accoglienza speciale dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, dalle maschere e dalla direzione: "Ci hanno ospitati e ci hanno permesso di muoverci come se fossimo noi i protagonisti - dichiara Rampazzo - Inoltre sono rimasto molto colpito dalle loro parole: ci hanno detto che una piccola realtà come quella di Vercelli si spende veramente tanto per il Carnevale e per questo ce ne hanno reso onore".