Emergenza Ucraina: la Comunità di Sant’Egidio raccoglie farmaci e materiale sanitario. Grazie infatti ad un canale diretto con l’Ucraina, attraverso le Comunità presenti in Polonia, quanto raccolto verrà inviato negli ospedali e nei centri sanitari ancora raggiungibili nel paese colpito dal conflitto, e nei centri di accoglienza dei profughi in territorio polacco.

E’ possibile portare i farmaci e il materiale sanitario (solo confezioni nuove e integre) a Vercelli, nella chiesa di San Lorenzo, in corso Libertà 188, all'angolo via Cagna, venerdì 18 marzo e sabato 19 marzo, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18, 30. Si raccolgono antibiotici, orali e in crema, antinfiammatori/ antidolorifici, orali e creme, antipiretici orali, antiemetici orali antistaminici, antispastici gastroenterici orali, broncodilatatori spray. Ma anche disinfettanti, ad esempio, soluzione a base di iodopovidone, acqua ossigenata, alcool, soluzioni a base di clorexidina, decongestionanti nasali/ prodotti per raffreddamento, gastroprotettori e antiulcera (come gaviscon e pantoprazolo), integratori per malnutrizione, prodotti ginecologici (lavande, pomate), siringhe, garze medicate e pomate per ferite e ustioni, garze sterili, bende di cotone ed elastiche, cotone idrofilo.

Per informazioni rivolgersi al 333 6369702 oppure all’indirizzo mail [email protected].