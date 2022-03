Cannabis light legale: THC o efficacia drogante?

La soglia di thc o l’efficacia drogante? Quale criterio stabilisce quando la Cannabis light è legale? Interessa la coltivazione o la commercializzazione? : sono domande che nascono a seguito delle segnalazioni di diversi lettori de “La Sesia” che utilizzano quel prodotto a scopo terapeutico. Nei giorni scorsi i clienti hanno trovato alcuni punti vendita specializzati di Vercelli chiusi, ma quel prodotto serve loro per trovare un po’ di sollievo. La Cannabis, infatti, consente a chi soffre di sclerosi multipla di stare meglio e di ridurre gli spasmi dolorosi. Ora però quei prodotti sono stati sequestrati ad alcuni negozi di Vercelli e qualche settimana fa c’è stata l’udienza per uno specifico punto vendita a cui è stata portata via la merce (anche se l’attività non è stata chiusa).

Al di là del singolo caso a sè stante, in Italia episodi simili potrebbero verificarsi a causa di un decreto interministeriale, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 12 gennaio, che definisce “l’elenco delle specie di piante officinali coltivate, nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di pianta officinali spontanee”.

Ad aver allarmato i produttori, come scrive il Fatto Quotidiano, è stato il punto 4 del decreto in cui si farebbe sottostare “la coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale” al Testo unico sugli stupefacenti. Questo a prescindere dal fatto che vi siano o meno sostanze psicoattive al di sopra dei limiti imposti dalla legge sulla filiera agroindustriale della canapa del 2016.

Poi, il 27 di gennaio il decreto interministeriale sarebbe diventato decreto-legge, ma resta dunque capire se certi tipi di prodotti non possano essere venduti al di là della soglia di thc o per via dell’efficacia drogante. Sul tema, in realtà, c’è anche una sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 10 luglio 2019 che considera “reato commercializzare i derivati della cannabis come le inflorescenze a meno che non siano privi di efficacia drogante”. Infatti, su questo argomento ci sarebbero due orientamenti giurisprudenziali: “uno che tende ad escludere che la legge del 2016 consenta la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della Cannabis e uno che fa discendere la liceità della commercializzazione dei derivati quali foglie e inflorescenze sulla base del thc.