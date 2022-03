"Voglio udire la vostra voce" 

Fare chiarezza. É questo l’obiettivo della serata sull’Afghanistan e sulla situazione attuale delle donne in quel paese, organizzata dal Collettivo Femminista di Vercelli con la collaborazione dell’Aps Me.Dea, il Collettivo Teatrale di Casale e il Cisda.

"Da quando, il 31 agosto scorso, le forze militari occupanti hanno lasciato il paese - dicono dal Tavolo Femminista Vercelli Antifascista - la politica nazionale e internazionale si è affrettata a inondare le pagine dei giornali e dei talk-show con dichiarazioni che giustificassero l’intervento militare in Afghanistan, a seguito dell’attacco alle Torri Gemelle del 2001, come necessario “anche” per liberare le donne da un’oppressione inaccettabile. Ma è stato davvero così? Durante i vent’anni di occupazione Usa e Nato la condizione delle donne afghane è migliorata? Con l'accordo di Doha tra i talebani e gli Stati Uniti, sottoscritto il 29 febbraio 2020, cosa è cambiato?".

Saranno le afghane di Rawa (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan), attraverso il documentario “Boccioli di rabbia”, a raccontare le sfide difficili che hanno raccolto, sin dalla loro costituzione nel 1977, per contribuire alla costruzione di un Afghanistan democratico e inclusivo. Con la collaborazione indispensabile del Cisda (Coordinamento italiano sostegno donne afghane), che opera sin dal 1999 al loro fianco, verrà approfondita l’odierna situazione del popolo afghano e, in particolare, delle donne che continuano a pagare un prezzo altissimo di sofferenza.

L’iniziativa si terrà lunedì 14 marzo, al Circolino dei lavoratori di Porta Torino, in Corso M. Prestinari 193, a Vercelli. La serata prevede due momenti: a partire dalle 19.30 ci sarà una cena di solidarietà con menù vegetariano (prenotazione obbligatoria, al 393 3533178) e alle ore 21 lo spettacolo teatrale (a ingresso libero, ma con capienza massima, quindi si consiglia di prenotare) incentrato sulla figura e il pensiero dell’attivista per i diritti umani, Malalai Joya, con a seguire la proiezione del documentario “Boccioli di rabbia” e l’intervento di Anna Santarello del Cisda che dialogherà con i rappresentati di Anpi Sezione Vercelli, Auser Vercelli e Coordinamento Donne Spi-Cgil che hanno aderito all’iniziativa.



La serata si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.