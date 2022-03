"Negli asili nido vercellesi è previsto il coordinatore pedagogico?"

"Il Comune di Vercelli gestisce tre Asili nido, rispettivamente siti in Via Stara - Centro (“Aquilone”), Via Baracca - Zona Aravecchia (“Girasole”) e Via Donizetti (“Peter Pan”), affidando il relativo servizio di gestione a soggetti esterni".

E' la premessa dell'interrogazione presentata dal gruppo "Voltiamo pagina" (Andrea Conte, Paolo Campominosi, Roberto Scheda), che precisa: "Per lo svolgimento di tali attività, è necessaria la presenza, all’interno dell’ente, di personale professionale specifico, quali la figura del “Coordinatore pedagogico”, in grado di valutare, grazie alle proprie competenze, in termini analitici e tecnici, i parametri per la migliore erogazione dei servizi da parte dei soggetti affidatari del servizio stesso. Otre alla necessità di individuare la figura del “Coordinatore Pedagogico” presso l’Ufficio comunale, è importante comprendere i criteri e le logiche di assegnazione degli educatori presso gli Asili nido, al fine di verificare se tale riparto sia equilibrato e congruo rispetto agli obiettivi e all’efficienza di ciascun settore".

Specificano da "Voltiamo pagina": "Abbiamo appreso che numerose famiglie segnalano criticità nell’erogazione dei servizi da parte delle cooperative preposte alla gestione degli Asili nido, con particolare richiamo al continuo turnover di figure educative a contatto col bambino frequentatore del nido, facendo venire meno un riferimento stabile e continuo. Lamentando nel contempo il livello qualitativo degli alimenti proposti in mensa. Perciò chiediamo se attualmente, nella pianta organica del Servizio Asili nido operi la figura del “Coordinatore Pedagogico” ed in caso contrario a chi è affidata tale attività e se vi è, da parte dell’Amministrazione comunale, l’intendimento di coprire l’incarico di tale figura professionale per l’effettuazione dei controlli sopra indicati e quali iniziative intenda adottare l’Amministrazione relativamente alle lamentele esposte dai genitori circa il turnover degli educatori e riguardo la qualità degli alimenti come sopra citato".