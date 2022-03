Bicciolano e Bela Majin a Viareggio

Bicciolano e Bela Majin assisteranno al corso mascherato di domani, sabato 12 marzo, a Viareggio, ospiti della Fondazione Carnevale di Viareggio.

"La presenza della delegazione vercellese nella città che organizza il più importante Carnevale d’Italia - spiega in una nota stampa il Comitato manifestazioni vercellesi - è stata resa possibile grazie agli accordi presi a suo tempo dal Comitato con gli organizzatori della manifestazione viareggina, intese che permetteranno ad Enrico Rampazzo e a Maddalena Cardano, di prendere parte alle 15,30 al saluto ufficiale che si terrà alla Gamc, Galleria di arte moderna e contemporanea di piazza Mazzini, al Palazzo delle Muse e, successivamente, di partecipare alla sfilata conclusiva del Carnevale di Viareggio, che festeggia quest’anno 149 anni".

I carri e i gruppi in maschera sfileranno sul lungomare di Viareggio a partire dalle 17 e tutto si concluderà poi con un grande spettacolo pirotecnico. In rappresentanza del Carnevale vercellese sarà inoltre presente una delegazione di “Maschere per sempre” e di “Maschere vintage” (personaggi che, in passato, hanno avuto un ruolo come maschere del Carnevale di Vercelli).

"Quella di sabato 12 marzo – afferma Stefano Roncaglia, presidente del Cmv - sarà dunque una bella e importante esperienza per i protagonisti del Carnevale di Vercelli e un motivo di giusta soddisfazione anche per tutto il direttivo del Comitato manifestazioni vercellesi che ha saputo cogliere questa opportunità, nell’attesa di poter sfilare anche a Vercelli, il 21 e 22 maggio".