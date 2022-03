Maschere per Sempre con Bicciolano e Bela Majin a Viareggio

L'associazione Maschere per Sempre con Bicciolano e Bela Majin, questo weekend, sarà in trasferta a Viareggio, per partecipare alla sfilata di uno dei più importanti Carnevali d'Italia.

Un’idea che nasce quasi per scherzo: “Parlando con il Bicciolano Enrico Rampazzo – spiega Franco Paganino dell’associazione Maschere per sempre – ci è venuta in mente questa piccola pazzia e abbiamo organizzato. Sfileremo per un tratto e verranno circa una ventina di persone. Il Carnevale di Viareggio è bellissimo, un’emozione da vivere che non si può spiegare a parole. Ci siamo organizzati grazie all’amicizia che abbiamo con le maschere Burlamacco e Gambe Di Merlo”.

Quella di questo weekend sarà la sfilata più importante di Viareggio: “Per loro – spiega il Bicciolano Enrico Rampazzo – è la sesta sfilata, ovvero quella di chiusura. Per noi è un momento gioioso in cui vedere le persone e i bambini felici: questo ci rende ancora più contenti come in un circolo. In città, invece, le sfilate delle maschere si terranno il 21 e il 22 maggio. Nel frattempo per quel che si è potuto abbiamo portato avanti il benefico del Carnevale di Vercelli; solo negli ultimi 15-20 giorni abbiamo assaporato un po' più di normalità”.

L'iniziativa di Viareggio potrebbe proseguire nel tempo: "Infatti, siamo gemellati con Viareggio dal 1998" sottolinea Paganino.