Disponibile la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive

"Ai sensi della legge 5 luglio 1982 n. 441, contenente disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato il bollettino relativo all’anno 2021 (redditi 2020) che raccoglie i dati patrimoniali e reddituali di titolari di cariche direttive di cui all’art. 12 della predetta legge e del quale è ammessa la libera consultazione da parte di tutti i cittadini".

Lo spiega la Prefettura di Vercelli, comunicando che "il citato bollettino potrà essere consultato da chiunque vi abbia interesse rivolgendosi all’Ufficio di Gabinetto della Prefettura. In tale caso, per esigenze organizzative, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] una apposita istanza, contenente le generalità, l’indirizzo di residenza, un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato. Seguirà una lettera da parte dell’Ufficio con la quale sarà comunicato il giorno fissato per la consultazione".