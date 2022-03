Giornata dei Giusti dedicata a Aleksandr Solzenicyn

"Il significato del termine giusto oggi è stato esteso a tutti coloro che nel passato o nel presente si sono impegnati per difendere e diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza, della solidarietà, a volte a costo della propria sicurezza e della propria vita". Lo ha affermato il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, in occasione della Giornata dei Giusti. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, lunedì 7 marzo, nel parco Iqbal Masih di corso Marconi, dove ogni albero ricorda una persona che ha scelto il bene.

Quest'anno la cerimonia è stata dedicata ad Aleksandr Solzenicyn, padre del dissenso sovietico, scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1970. Arcipelago Gulag è il suo capolavoro, un saggio d'inchiesta narrativa, una spietata denuncia delle repressioni di massa, il più duro atto d'accusa contro il sistema sovietico. Il libro è un monumento alla memoria, con cui vuole dare voce a tutte le persone incontrate negli undici anni di detenzione. Durante la cerimonia è stato letto un passo di quest'opera per cui Solzenicyn è ricordato e considerato appunto un esempio di "giusto". Sono stati coinvolti anche gli studenti e i docenti delle scuole superiori, l'Ipsia Lombardi, il liceo Classico Lagrangia, i licei Artistico e Musicale e l'Istituto tecnico Cavour, che hanno contribuito alla ricerca e alla presentazione. Oggi più che mai, in seguito agli eventi drammatici che stanno accadendo, è importante ricordare questa giornata e tutte quelle persone che nella loro vita hanno scelto il bene, come ricordato dal presidente della Provincia di Vercelli Botta, anche lui presente alla cerimonia. Botta ha sottolineato di come in passato e anche oggi il nostro Paese sia un esempio di "giusto": sta infatti aiutando i cittadini ucraini con ospitalità e aiuto. Era inoltre presente monsignor Giuseppe Cavallone in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Vercelli.