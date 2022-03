Allarme siccità: le immagini del fiume Sesia

In Piemonte non piove significativamente (sopra i 5 mm giornalieri di media regionale) da ormai 89 giorni. Da inizio 2022 manca all’appello già l’85% medio delle piogge e delle nevicate attese per la stagione. È quanto emerge dai dati di Arpa Piemonte.

Non solo: "L’inverno 2021-2022 - si legge in una nota dell'Agenzia del 3 marzo - è sia il 3° più caldo degli ultimi 65 anni con una anomalia positiva di temperatura media di +1.8°C sia il 3° più secco con un deficit percentuale medio di circa il 70% rispetto alla norma climatica 1991-2020".

Poi, secondo l'analisi dell'Autorità distrettuale del Fiume Po-Ministero Transizione Ecologica, "in tutto il distretto persiste una situazione di severa siccità idrologica attestata da valori che registrano una carenza fino al 40% di portata in meno nelle sezioni esaminate del Grande Fiume e fino al 60% degli affluenti".

Le immagini della fotogallery sono state scattate sabato 5 marzo a Vercelli.