Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: la convezione

Sarà stipulata una convenzione triennale tra il Comune di Vercelli e l’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Cavour” per l’attivazione di Pcto - percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che sostituiscono l’Alternanza Scuola Lavoro.

"L’Amministrazione presta molta attenzione alle attività che riguardano le scuole cittadine ed in particolar modo quelle che interessano la formazione degli studenti – dichiara il sindaco Andrea Corsaro – la firma della convenzione con l’Istituto Cavour darà ai ragazzi la possibilità di svolgere il percorso per l’acquisizione delle competenze trasversali in Comune".

Questa modalità di approccio al mondo del lavoro ha lo scopo di sostenere la didattica tradizionale puntando sulle competenze trasversali, così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018.

"E’ un modello che offre agli studenti l’occasione di completare il percorso di studi attraverso una fase di formazione presso un’impresa o un ente territoriale – spiega l’assessore al Personale Ombretta Olivetti – il Comune si è subito attivato per accogliere gli studenti presso gli uffici comunali, offrendo loro l’opportunità di conoscere e vivere la realtà dell’ente pubblico".

Lo scopo dei Pcto è proprio quello di dare agli studenti la possibilità di sviluppare competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza, affinché possano capire qual è il ramo lavorativo più adatto alle loro attitudini e fare così una scelta più consapevole quando si tratterà di iniziare una carriera o scegliere l’università in cui continuare il percorso di studi.