Le Erbe Aromatiche per sostenere le donne con sclerosi multipla

Aism Vercelli: sabato 5, domenica 6 e martedì 8 marzo in occasione della Festa della Donna distribuzioni delle "Erbe Aromatiche" dedicate alle donne con sclerosi multipla. Per averle è possibile contattare la sezione provinciale Aism di Vercelli al numero 3471844683 o scrivendo a: [email protected]. Con questo gesto, l’associazione invita a sostenere le donne con sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia, che necessitano di servizi loro dedicati e supporti concreti. L'iniziativa si svolge, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di erbe aromatiche contattando la sezione provinciale. Ognuno potrà ricevere a domicilio una confezione con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro. Si va dal timo alla maggiorana, menta, rosmarino, salvia e origano. Ce n'è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della nostra cucina. I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostegno delle persone con sclerosi multipla, permettendo ad Aism di garantire le cure indispensabili e dare un aiuto concreto.

Cos’è la sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone affette è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130.000 le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 2,5 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone che ne sono colpite. Per questo è fondamentale

sostenere anche la ricerca scientifica.

Aism, insieme alla sua Fondazione (Fism) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con sclerosi multipla promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

La sezione provinciale di Aism si trova a Vercelli, in via Olivero, 10.