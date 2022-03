Alla scoperta del "Quinto Gusto" con sushi e Tedorigawa

Un evento che unisce non solo la cucina ma anche la cultura giapponese con quella italiana, un connubio fra l’affascinante e millenaria tradizione del Paese del Sol Levante con il riso, emblema del nostro Bel Paese. Due eccellenze che danno vita (e gusto)a uno stile divenuto ormai iconico, il New Kenji accompagnato da una ricca e variegata selezione di Sake: Tedorigawa Shukon, Kasumitsuru Kimoto e Mikawa Maibijin.

Termini che per molti rappresentano una novità, ma che per i cultori della cucina nipponica sono sinonimo soprattutto di qualità. Sarà dunque un viaggio alla scoperta di prodotti inediti quello che propone Rivendita 22 in collaborazione Mundi Riso Srl e Milano Sake venerdì 4 marzo a partire dalle 18.30 sino alle 21, in corso Randaccio17, con l’evento “Il Quinto Gusto”.E se tutti noi occidentali conosciamo da sempre i primi quattro, ovvero dolce, acido, salato e amaro, Rivendita 22 insieme a Mundi Riso e MilanoSake ci insegneranno a riconoscerne un quinto, che prende il nome di “Umami”, quel gusto così vigoroso e pieno che caratterizza soprattutto la cucina asiatica.

Facciamo un breve focus sui protagonisti indiscussi della serata, ovvero il riso New Kenji e i Sake Tedorigawa Shukon, Kasumitsuru Kimoto e Mikawa Maibijin.

Il primo, prodotto da Mundiriso Srl, è la sintesi della perfezione giapponese ottenuta da un prodotto 100% italiano. Le sue particolarità sono il profumo e il gusto che si differenziano dagli altri ingredienti e che accompagnano la persona in un percorso sensoriale emozionale e raffinato alla scoperta del mondo orientale. Il prodotto è frutto di uno studio accurato, condotto da Mundiriso di Vercelli in collaborazione con chef giapponesi che ha individuato tra le varietà italiane un eccellente alleato.

Il Sake, invece, è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del riso e può essere abbinato a qualsiasi piatto. Innovazione e varietà sono le due parole chiave.

Venerdì, si potranno gustare tre tipi di sake con tre diverse strutture e tre gusti adatti alle preferenze di tutti. Il Tedorigawa Shukon è un prodotto più floreale dal sapore fruttato. Il Katumitsuro Kimoto, invece, è un sake realizzato con una maggiore percentuale di riso in produzione: quindi un prodotto con più corpo e più grezzo, ma nel senso positivo della parola. Il Mikawa Maibijin è invece il più misterioso dei tre sake e si potrà assaporare con “Il Quinto Gusto”: ha un sapore molto particolare e per produrlo vengono utilizzati lieviti naturali. Ma non sveliamo altri dettagli e lasciamo la scoperta a venerdì 4 marzo.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al 334 9210326.