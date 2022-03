Vercelli: raccolta beni di prima necessità per l'Ucraina

Oggi, lunedì 28 febbraio, verrà organizzata una raccolta beni di prima necessità per aiutare il popolo ucraino a Vercelli in via Vinzaglio 45 da “Star bene da Dasha’,’ dalle 13 alle 17.

Le cose che servono di più:

Viveri di prima necessità (spazzolini, dentifrici, salviette, sapone)

Medicinali ( bende, betadine, antinfiammatori, siringhe, farmaci da banco)

Antidolorifici

Prodotti per bambini

Pannolini

Vestiti per bambini

Vestiti

Coperte

Cibi in scatola /secchi



Per informazioni chiamare i numeri 328.0478984 - 328.4345314 - 389.5141917.