Vercelli: incontro su cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile

Primo appuntamento (in presenza e online) della rassegna "Martedì al Disste", che si terrà martedì 1° marzo 2022 alle ore 15 nel Complesso Universitario "San Giuseppe" (aula 1B) in Piazza S. Eusebio 5 a Vercelli.

"Martedì al Disste" è il nuovo contenitore di approfondimento culturale varato dal neonato Dipartimento per lo Sviluppo sostenibile e la transizione ecologica dell'Upo. "Grazie a seminari, dialoghi tra esperti di varie materie e conferenze dedicate ai temi della sostenibilità in senso ampio, il Dipartimento Disste vuole diventare un vero e proprio punto di riferimento per la contaminazione dei saperi e per la diffusione della conoscenza anche oltre i confini delle aule universitarie", spiegano da Upo.

Il primo appuntamento sui temi dell'ecologia è programmato al Complesso "San Giuseppe": la direttrice del Disste, professoressa Roberta Lombardi, dialogherà con Claudia Adamo, Senior meteorologist e responsabile di Rai Meteo, in un incontro intitolato "Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: una rilettura alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana".