Vercelli: raccolti 60 sacchi di rifiuti da cinque volontari

Computer, scanner, trasportini per cani e una quantità impressionante di vestiti: li hanno raccolti cinque volontari di Plastic Free Vercelli, nel piazzale tra via Cavalcanti e via Zambeccari a Vercelli con un’iniziativa informale organizzata all'ultimo minuto. In tutto 60 sacchi di rifiuti e 3 ore di lavoro.

I volontari hanno ripulito una zona in cui non è semplice intervenire: “Lì ci sono molti arbusti e sterpaglie – racconta la referente e organizzatrice Valeria Frigerio – e sarebbe necessario intervenire con le macchine. Poi lungo via Zambeccari c’è un fosso dove si trova veramente di tutto. La terra seppellisce i rifiuti e abbiamo dovuto rastrellare per tre ore”. Di questa raccolta a impressionare è stata la quantità di vestiti: “Non ne abbiamo mai trovati così tanti – spiega Frigerio – un terzo del totale dei sacchetti conteneva soli capi di abbigliamento”.

Non solo. Frigerio, che non vive a Vercelli, ha organizzato un’altra mini-raccolta sulle sponde del fiume Sesia: “Tornando in città in treno – racconta Frigerio – ha visto dal finestrino che l’argine era pieno di rifiuti. Siamo intervenuti io e mio padre raccogliendo 14 sacchi in due ore”. Qui tra i rifiuti c'erano valige, ingombranti, rifiuti edili e domestici, assi di legno...

Per partecipare alle mini-raccolte informali si può inviare una mail [email protected] o scrivere alla pagina Facebook di Valeria Frigerio. In questo modo, allo scopo di venire informati su ogni tipo di iniziativa, si verrà inseriti in un gruppo Whatsapp.