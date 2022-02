Vercelli: manifestazione per la pace in parco Kennedy

Sabato 26 febbraio alle 10,30, in parco Kennedy, nei giardini a fianco della stazione ferroviaria, è in programma una manifestazione contro la guerra per un'Europa di pace.

Numerose le associazioni che hanno aderito: tra queste Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Arci Vercelli Biella Ivrea, Il Groviglio Lgbt, Eufemia, Migrantes Vercelli, Caritas Vercelli, Acli provinciale Vercelli, Pd, Emergency, Noi con voi, Articolo 1, Auser Vercelli, Valsesia, Sinistra italiana, Amnesty Vercelli, Giovani democratici Vercelli, Coordinamento democrazia costituzionale Piemonte, Arcigay Rainbow, Attac Vercelli, Tam tam teatro, Comitato Acque bene comune Vercelli.