Sabato 26 febbraio all'ex chiesa di Sant'Elena il mercatino dell'usato

Bivio Sesia, ex chiesa di Sant'Elena: sabato 26 febbraio torna il Mercaritàtino ovvero il mercatino dell’usato in favore delle missioni dell’America Latina, aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30. “Si potrà scegliere il materiale esposto, oggettistica e arredamento, a fronte di un’offerta, un prezzo simbolico, che concorrerà all’invio di container di viveri alle popolazioni che vivono in estrema povertà” spiega Thomas Iannone a nome dei ragazzi degli Oratori del Centro città (San Giuseppe al Cervetto, Sant’Agnese, delle Maddalene) che curano l’allestimento.

"Quando ci chiamano per svuotare alloggi, ci capita di raccogliere materiale ancora in buono stato, che può essere rivendibile, mentre quello che non lo è finisce in discarica - sottolinea Iannone - Molti nostri amici sono missionari in Bolivia e Perù, dove, come loro stessi testimoniano c’è davvero molta povertà, l’iniziativa è quindi organizzata con lo scopo di raccogliere fondi per sostenerli. Le cifre richieste sono davvero modiche".

Accesso consentito nel rispetto delle misure anti Covid.