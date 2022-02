Addio a Damiano Rinaldo, l'ex poliziotto impegnato nel volontariato

Vercelli: addio a Damiano Rinaldo, poliziotto in pensione, impegnato nel volontariato. Aveva 65 anni. Stimato e benvoluto, Rinaldo, sovrintendente capo della Polizia, era pugliese d'origine. Si era trasferito in città per lavoro e qui ha trascorso tutta la sua carriera professionale. Una persona stupenda, buona e altruista. Gentile e spiritoso sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Un ragazzone buono. Così viene definito nei tanti messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sulla sua pagina social. Damiano Rinaldo era volontario dell'associazione Insieme.