Vercelli: "Costretti a parcheggiare in mezzo all'immondizia"

"Questo è il parcheggio di un'azienda di Vercelli nell'area industriale. Dovrebbe essere un fiore all'occhiello data la sua importanza in termini di servizio, invece questa è la realtà: dipendenti costretti a parcheggiare in veri e propri laghi oppure in mezzo all'immondizia lasciata praticamente ovunque".

La segnalazione arriva da una lettrice, che precisa: "L'azienda non ha alcuna responsabilità visto che il parcheggio è pubblico, ma in questo contesto i camion si appropriano dello spazio non lasciandolo a chi ci lavora. Purtroppo c'è un disinteresse totale...perchè il Comune non interviene almeno a ripulire?".