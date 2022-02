Festa di Carnevale alla Regina Pacis

Una festa di Carnevale in maschera per stare insieme e divertirsi: la organizzano, sabato 26 febbraio, gli “Oratori riuniti

Vercelli Ovest” nel salone dell’oratorio Regina Pacis, in via Grivola, dalle 16.30. Per l’occasione sarà a disposizione il truccabimbi. Il programma prevede giochi e divertimento, musica e balli e poi la cena. La serata per i bambini delle elementari si concluderà alle 21.30, mentre per quelli delle medie alle 23.

"La festa è dedicata ai giovani dai 6 ai 18 anni – spiegano dagli Oratori riuniti – Dopo la chiusura dettata dal Covid riprendiamo con la massima attenzione e nel totale rispetto delle norme anti Covid". Per partecipare è necessario prenotare entro

giovedì 24 febbraio.

"Dopo l’iscrizione – sottolineano - dagli Oratori riuniti Vercelli Ovest - verrà inviato un messaggio di conferma che dovrà essere presentato all’ingresso il giorno della festa. Chi ne sarà sprovvisto non potrà accedere ai locali". Dai 12 anni in su è richiesto il Green pass ed è obbligatorio l’uso di mascherina Ffp2 al chiuso.

Ma le iniziative degli Oratori riuniti non finiscono qui: domenica 27, alle 10.30, alla parrocchia Regina Pacis, durante le messe verranno presentati ufficialmente gli animatori degli Oratori riuniti Vercelli Ovest alla comunità.

La comunità parrocchiale Vercelli ovest è composta dalle parrocchie di Regina Pacis (Porta Torino), Beata Vergine di Lourdes (Concordia), Sali Vercellese, Montonero, Cascine Strà e Larizzate), con i suoi due oratori Regina Pacis e Giovanni Paolo II, ha dato vita a “Oratori riuniti Vercelli ovest” per mettere insieme le forze.