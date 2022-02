Previsti venti forti al suolo: allertata la Protezione civile

Vercelli, allerta meteo: in arrivo venti forti, allertata la Protezione civile. "Nelle prossime 36 ore sono previste condizioni di venti molto forti al suolo. E' stato quindi allertato il Gruppo comunale volontari di Protezione civile, che ha confermato la presenza di una squadra di volontari, 3 unità, in pronta reperibilità e rapidamente operativa in caso di necessità" sottolinea Gian Carlo Locarni, assessore Protezione civile.