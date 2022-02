Raccolta alimentare con le maschere del Carnevale vercellese

Le maschere vercellesi promuovono la raccolta alimentare con Cri di Vercelli e Carrefour.

Anche quest’anno il Carnevale di Vercelli aderisce alla raccolta alimentare promossa dalla Croce rossa italiana – Comitato di Vercelli e del Carrefour. Sabato 26 Febbraio, dalle ore 9 alle ore 19, Bicciolano e Bela Majin, con le maschere cittadine e il loro seguito, saranno presenti all’interno della galleria del centro commerciale sulla Tangenziale Ovest per appoggiare questa iniziativa che promuove la raccolta di generi alimentari non deperibili per gli adulti e per l’infanzia, prodotti che saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose a cura della Cri.

"Questa iniziativa – fa presente Stefano Roncaglia, presidente del Comitato manifestazioni vercellesi – sarà purtroppo una delle poche occasioni del ridimensionato “Programma benefico” del Carnevale che vedranno attive e in presenza le maschere vercellesi; il Carnevale benefico, come già è stato annunciato, è stato infatti limitato nel numero e nella scelta degli appuntamenti a causa delle normative sanitarie vigenti e quella di sabato sarà appunto una delle poche iniziative pubbliche a cui parteciperanno anche Bicciolano e Bela Majin". La raccolta alimentare sarà attiva per l’intera giornata.