Vercelli, Carvé Vs Covid – Parte 2: al via la nuova edizione del concorso fotografico a tema carnevalesco. Sconfiggiamo la depressione da pandemia con i colori e la gioia del carnevale. Questo era l’invito fatto lo scorso anno a tutti gli amici del carnevale: un invito a fotografarsi, singolarmente o in gruppo, adulti e bambini, e a partecipare al concorso “Carvè vs Covid” indetto dal Comitato manifestazioni vercellesi e sostenuto dal Comune di Vercelli - assessorato alle Manifestazioni carnevalesche. Comitato e Comune hanno deciso di ripetere l’iniziativa con la seconda edizione del concorso, nella speranza che possa ottenere il successo della precedente.

"Carvè vs Covid – Parte 2” prenderà ufficialmente il via domenica 20 febbraio per terminare il mese successivo, il 20 marzo. Rispetto alla prima edizione, questa seconda presenta una novità riguardante le categorie, sempre tre, ma riservate ora ai “Bambini (fino a 9 anni)”; ai “Ragazzi (da 10 a 18 anni)”; agli “Adulti in gruppo (foto con 2 o più soggetti oltre i 19 anni)”. Per le categorie “Bambini” e “Ragazzi” sono ammesse solo foto con soggetti singoli. Saranno 3 i vincitori rispettivamente per le categorie “Ragazzi” e “Adulti in gruppo”, mentre per la categoria riservata ai “Bambini” i vincitori saranno cinque.

"Non sono previsti premi in denaro o buoni spesa – precisa Stefano Roncaglia, presidente del Comitato manifestazioni vercellesi – ma ai vincitori sarà riservata una apposita vetrina sulle pagine social del nostro carnevale affinché la creatività e l’allegria che traspare dalle immagini premiate possa contagiare tutti in un clima che, speriamo, possa finalmente riportarci alla normalità".

IL REGOLAMENTO

La graduatoria, che determinerà i vincitori del concorso, verrà stilata in base ai “like” assegnati alle immagini postate. Per poter partecipare al concorso le persone devono iscriversi al gruppo ”Carvè vs Covid” e postare la foto in costume carnevalesco, statica o in posa divertente; non ci sono limitazioni alla scelta dello sfondo. E’ consentito postare una sola foto per categoria. I moderatori del gruppo potranno rimuovere le foto doppie, fuori tema o inappropriate e cancellare i commenti non inerenti al concorso. Non sono previsti premi in denaro o in buoni spesa. Le fotografie potranno essere postate dal 20 febbraio al 13 marzo 2022; fino al 20 marzo 2022 sarà poi possibile votare assegnando la propria preferenza tramite il tasto “mi piace”. I risultati della votazione saranno comunicati sulla pagina Facebook del Comitato manifestazioni vercellesi e sugli organi di informazione cittadini.