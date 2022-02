"Soddisfatti per l'esito dei referendum"

Gentile direttore,

con l’ammissione da parte della corte costituzionale di cinque quesiti referendari in merito alla giustizia, come segretario della città di Vercelli e responsabile organizzativo provinciale del movimento Lega Salvini Premier, non posso esimermi dall’esternare la mia grande soddisfazione in merito. Un risultato che mi rende orgoglioso e nell’attesa di aspettare il pronunciamento degli italiani sui quesiti referendari, non posso che porgere un sentito e sincero ringraziamento ai militanti e sostenitori del movimento, i quali hanno dedicato molto del loro tempo, sottraendolo ai loro affetti, presenziando ed impegnandosi su tutta la provincia vercellese. Grazie a tutti loro che mi rendono orgoglioso di essere parte integrante di questa splendida realtà, la quale non ha guardato se fosse luglio o agosto ma ha lavorato alacremente per arrivare al risultato. In tutto questo non ci si può dimenticare di ringraziare le migliaia di persone che si sono recate ai gazebo apponendo la propria convinta firma nel merito. A quest’ultimi chiedo ed auspico l’ultimo passo ovvero in primavera di recarsi a votare per far si che finalmente vi sia una riforma della giustizia, come i quesiti referendari hanno sottolineato o come abbiamo usato noi come sentore nell’approccio per chiedere le firme, per una giustizia giusta.



Gian Carlo Locarni

Segretario cittadino Lega Salvini Premier Vercelli