"In una società sempre più tecnologica, dove “la rete” gioca un ruolo determinante, non possiamo pensare di vietarne l’utilizzo ai nostri ragazzi, ma la parola chiave deve essere uso corretto, positivo e consapevole delle nuove tecnologie": è la referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni di Vercelli Lella Bassignana a spiegare il motivo per cui è stato organizzato il seminario online “Io clicco positivo: la rete tra opportunità e pericoli”.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Carolina, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli e dell'Ufficio Scolastico, con l’intervento del sostituto procuratore Carlo Introvigne, si terrà il 17 febbraio dalle 14.30 alle 16.30. È rivolto a dirigenti scolastici, docenti e famiglie e informerà sulle opportunità e sui pericoli che i giovani incontrano navigando in rete.

Il seminario affronterà diverse tematiche quali la comprensione e il riconoscimento tempestivo dei segnali di bullismo e cyberbullismo e la promozione di un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network. Non solo. Si parlerà delle responsabilità di cui rispondono genitori, in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo e si rifletterà sulla vita digitale dei nostri ragazzi post periodo di quarantena.

Oltre a Introvigne che parlerà delle problematiche connesse alla responsabilità giuridica, interverranno il segretario generale della Fondazione Carolina Ivano Zoppi e la responsabile formazione adulti della Fondazione Carolina Miriam Friedenthal. Poi ancora discuteranno di cyberbullismo la professoressa ordinaria di Sociologia del dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino Anna Rosà Favretto e la professoressa associata di Pedagogia sperimentale del dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione dell’Università di Torino Emanuela Maria Teresa Torre. Le professoresse presenteranno i risultati della ricerca pilota realizzata dall’Università di Torino e del Piemonte Orientale e promossa dal Consiglio regionale, sulle conseguenze del cyberbullismo negli adolescenti in pandemia che ha coinvolto 1000 studenti e 300 insegnanti.

A moderare l’incontro Bassignana. Per partecipare e ricevere il link a cui collegarsi è necessario scrivere una mail a [email protected] vercelli.it. Agli avvocati partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi.

«L’Ordine degli avvocati – dichiara il presidente della Comitato Pari opportunità dell’Ordine Roberto Rossi – ringrazia per il coinvolgimento in queste iniziative attuali e importanti, che devono essere portate soprattutto nelle scuole»