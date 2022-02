"Un bel parcheggio, peccato tanta immondizia"

Un altro angolo della città rovinato dall'incuria. E' la segnalazione di una vercellese sul parcheggio di corso Fiume.

"Ci sono circa 150 posti auto spaziosi, videosorvegliati e non lontanissimi dal centro di Vercelli (collegati alla stazione ferroviaria) - spiega la nostra lettrice - Da poco tempo sono state anche messe a dimora delle piantine che sicuramente abbelliranno il parcheggio, in attesa che, crescendo, facciano ombra ai veicoli posteggiati".

Aggiunge la cittadina: "L'unica cosa negativa è che mancano i cestini per l'indifferenziata. Forse è per questo che le persone buttano di tutto per terra, o è semplice inciviltà? Costa fatica gettare la lattina vuota negli appositi cassonetti che tra l'altro si trovano nelle vicinanze del parcheggio. Molte persone portano a spasso anche i cani e non tutti hanno l'accortezza di pulire… Sull'asfalto si trova ogni cosa, mascherine, bottiglie di vetro, contenitori di plastica ecc... e poi parliamo di salvare il pianeta".