"Vercelli venga coinvolta alla Conferenza sul futuro dell’Europa"

Gentile direttore,

il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha protocollato un ordine del giorno per chiedere il supporto e il coinvolgimento attivo del Comune di Vercelli alla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa, riprendendo la campagna lanciata dal Movimento Federalista Europeo, dalla Gioventù Federalista Europea e dai Giovani Democratici del Piemonte. La piattaforma è stata lanciata nel marzo del 2011 dall’allora Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dal presidente di turno del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, che hanno firmato una dichiarazione congiunta con l’obiettivo di realizzare la più ampia consultazione democratica dei cittadini europei sui temi dell’integrazione europea e delle riforme che si ritiene necessario apportare. Il futuro delle nostre comunità non può essere disgiunto da quello dell’Unione europea, perché per affrontare positivamente le trasformazioni economiche e sociali legate alla transizione ecologica e digitale, per i nostri territori e le nostre città sono indispensabili il sostegno e la capacità di azione politica a livello europeo: servono solidarietà, piani di sviluppo e investimenti, e una visione comune a livello europeo per agire nel mondo. «I tanti fondi europei che l’Italia, il Piemonte e la nostra città potranno utilizzare per ripartire dalla crisi rappresentano solo l’inizio di un percorso di integrazione e rafforzamento della Comunità Europea, che dobbiamo tutti difendere e promuovere. Chiediamo quindi al Comune di sostenere e promuovere questi obiettivi anche tramite la partecipazione attiva alla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa, incoraggiando la cittadinanza e pubblicizzando l’iniziativa tramite l’Informagiovani e gli uffici di Europe Direct» dichiara il Capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Alberto Fragapane. «La Conferenza sul Futuro dell’Europa è un’occasione unica nel suo genere, attraverso la quale i cittadini possono esprimere direttamente le proprie idee per l’Europa di domani, in un modo in cui le istituzioni sono chiamate a tenerne direttamente conto – aggiunge Samuele Giatti, segretario della sezione torinese del Movimento Federalista Europeo - Questa proposta di ordine del giorno, già approvata in tanti altri comuni italiani su spinta dell’MFE, proietta la città di Vercelli verso un’iniziativa di fondamentale importanza per il momento storico in cui viviamo». «Non possiamo permetterci, come giovani e come cittadini, di ignorare la chiamata di un'Europa che presto ci vedrà protagonisti – conclude Marco Mancuso, responsabile esteri per i Giovani Democratici del Piemonte - Siamo vercellesi, piemontesi, italiani ma siamo anche soprattutto cittadini europei e come tali abbiamo il dovere di prestare i nostri ideali a favore di quella che David Sassoli amava definire casa di tutti».

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli