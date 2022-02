Vercelli: cerimonia in memoria del questore Giovanni Palatucci

In occasione del 76° anno della scomparsa di Giovanni Palatucci, ultimo questore della Città di Fiume, morto nel campo di concentramento di Dachau, la Questura di Vercelli ha organizzato una breve cerimonia di commemorazione con la deposizione di una corona di alloro alla stele raffigurante Giovanni Palatucci, presente nel piazzale della Questura, ed inaugurata lo scorso anno, preceduta da un breve ricordo della figura e dell’opera del funzionario di Polizia.

Al termine della deposizione, monsignor Giuseppe Cavallone, in rappresentanza dell’Arcivescovo di Vercelli, ed il Rabbino capo della Comunità Ebraica di Torino Rav Ariel Di Porto, hanno recitato una breve preghiera in italiano ed ebraico, in memoria del sacrificio del questore Palatucci. Erano presenti alla cerimonia il prefetto della Provincia di Vercelli Lucio Parente, il questore Maurizio Di Domenico, il presidente della Comunità Ebraica di Vercelli Rossella Bottini Treves ed una rappresentanza dell’Anps (associazione nazionale polizia di Stato) con la partecipazione del vice presidente nazionale Antonio Guerrieri.