Spezie e legumi "contro" il Covid: i cibi da mangiare in pandemia

Dieta alimentare e Coronavirus: esista una correlazione? Ci sono alimenti che è meglio mangiare in pandemia? Il medico vercellese (più precisamente è di Borgo Vercelli) Gabriele Balzaretti, seconda laurea in Scienze della Nutrizione umana al San Raffaele di Milano, risponde ad alcuni interrogativi che molti si sono posti in questi due anni di pandemia.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 11 febbraio