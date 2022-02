I dirigenti scolastici: "Tornare agli scritti è una necessità"

I dirigenti degli Istituti superiori vercellesi plaudono alla decisione del Ministero di riportare gli esami di Maturità ad una formula “quasi” pre pandemia. L’apprezzamento unanime è per il ritorno alla prova scritta in presenza e per il fatto che il secondo scritto, quello relativo alle discipline di indirizzo, non sia “calato dall’alto” ma venga predisposto da professori dell’istituto, che conoscono bene gli studenti.

