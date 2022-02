Vercelli: in arrivo altre 2300 dosi di vaccino Moderna

Arriveranno a destinazione domani, giovedì 10 febbraio, i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda, per la consegna di 2300 dosi di vaccini Moderna alla Farmacia Ospedaliera di Vercelli. Il totale delle dosi consegnate ad oggi nel vercellese, compresa l’attuale consegna, sale così a 8.300.

Il corriere, grazie ai 40 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà domani in Piemonte 71 mila dosi di vaccini portando a quasi 393 mila le dosi consegnate nella regione e a quasi 5,5 milioni le dosi consegnate in Italia dall’inizio del 2022.