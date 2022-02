Mio figlio ha l'adolescenza: serate di approfondimento per i genitori

Comune di Vercelli: “Mio figlio ha l'adolescenza” è il titolo del ciclo di serate monotematiche di approfondimento rivolte ai genitori. Nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo il Centro per le Famiglie non ha fermato le attività programmate rivolte alle famiglie residenti a Vercelli e nei Comuni convenzionati. Il ciclo di incontri “Mio figlio ha l’adolescenza” è stato condotto dal dottor Alessandro Siciliano, psicologo, psicoterapeuta e formatore, attraverso una metodologia interattiva che ha visto i genitori partecipare attivamente attraverso lavori di gruppo e riflessioni pratiche.

La prima edizione dell'iniziativa si è svolta nelle giornate di martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre 2021 dalle 20,30 alle 22,30, a Villa Cingoli-Centro per le Famiglie (via Ludovico Ariosto n. 2) e la 2a edizione nelle giornate di martedì 18 gennaio e giovedì 20 gennaio dalle 20,30 alle 22,30.

L’adolescenza costituisce un periodo di vita in cui si assiste ad un cambiamento significativo. Spinti dal desiderio di sentirsi visti, apprezzati e riconosciuti, stretti fra la ricerca di un partner e la comprensione di sé, fra cambiamenti fisici e psicologici, fra un allentamento nel rapporto con le figure di riferimento e la ricerca di autonomia, gli adolescenti si muovono nelle relazioni con i pari grazie a dimensioni di appartenenza, somiglianza, differenza, competizione e cooperazione.

“Quali parole vi vengono in mente se pensate alla vostra adolescenza?” Questa è stata la domanda a cui hanno risposto i genitori della I e della II edizione per far emergere le emozioni e le sensazioni, spesso contraddittorie, che contraddistinguono questa fase di vita e di sviluppo

Da febbraio a giugno si terranno, con cadenza mensile, delle serate monotematiche di approfondimento.

23 Febbraio 2022 dalle 20.30 alle 22.30: Tecnologie e Nuove dipendenze

23 Marzo 2022 dalle 20.30 alle 22.30: I disturbi alimentari

20 Aprile 2022 dalle 20.30 alle 22.30: Le forme di ritiro sociale

18 Maggio 2022 dalle 20.30 alle 22.30: Alcool e sostanze psicoattive

15 Giugno 2022 dalle 20.30 alle 22.30: La depressione e l’ideazione suicidaria nei giovani

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi compilando ed inviando alla pec, [email protected], il modulo o consegnandolo all’Ufficio Protocollo del Comune. La modulistica è scaricabile sul sito del Comune di Vercelli, Area tematica Sociale/ Servizi per le Famiglie e le persone/ Centro per le Famiglie di Vercelli.

Sarà possibile partecipare a una o più serate crocettando sull’apposito modulo gli eventi a cui si è interessati. È prevista una modalità di partecipazione sia in presenza (max 15 persone) che tramite piattaforma online al link che verrà inviato tramite mail (max. 30) Riteniamo importante e significativo offrire ai genitori e alle famiglie uno spazio, un luogo e un tempo per riflettere e confrontarsi con altri genitori, con la guida di esperti, al fine di trovare insieme le risposte ai molteplici dubbi che possono sorgere nel compiere scelte educative anche attraverso la condivisione della propria esperienza personale.

Per poter partecipare alle attività organizzate in presenza dal Centro per le Famiglie, in piena sicurezza e tranquillità, ricordiamo che è necessario essere provvisti di Green pass rafforzato (maggiori info) e indossare la mascherina Ffp2. Il personale del Centro è tenuto a controllare la validità della certificazione prima dell'inizio delle attività in programma. Tutti i nostri servizi sono organizzati in luoghi che permettono il distanziamento sociale, la mascherina è obbligatoria così come

l'igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura.