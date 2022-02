Tavolo carcere per aspiranti volontari

Vercelli: il Tavolo carcere promuove un corso per aspiranti volontari, per portare avanti progetti e attività solidali. Per aderire non servono competenze pregresse, ma buone capacità di ascolto e disponibilità verso il prossimo. Le attività potranno esser effettuate sia all’interno del carcere, per supportare detenuti e operatori, anche organizzando momenti di confronto e corsi pratici, sia all’esterno, per realizzare e promuovere attività ed eventi sul territorio.

L’obiettivo delle attività del tavolo carcere, infatti, è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica contro pregiudizi e discriminazioni e di supportare l’”ecosistema carcere” nel suo complesso, per il benessere di operatori e detenuti e per un futuro reinserimento attivo nella collettività.

Il corso prevede 12 incontri formativi che si terranno il mercoledì, dalle 17,30 alle 19, a partire da marzo. Per partecipare è necessario avere il green pass. Il percorso prevede una valutazione finale dei partecipanti allo scopo di rilevarne le attitudini e orientare al meglio il loro inserimento nelle varie attività di volontariato. Per informazioni è possibile scrivere alla mail: [email protected]