Oltre 50 vercellesi dai carabinieri per denunciare il Governo Draghi

Sabato 5 febbraio, un gruppo di cittadini vercellesi si è dato appuntamento di fronte alla caserma dei carabinieri di Vercelli, in via Gioberti per effettuare una denuncia contro gli abusi del Governo Draghi.

"L'iniziativa, promossa da Italexit con Paragone, sotto l'egida dall’avvocato Mori del Foro di Genova ed estesa a tutti i Comuni d’Italia, ha lo scopo di contrastare le azioni discriminatorie ed abusive che il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il suo Governo stanno attuando nei confronti di liberi cittadini “colpevoli”, dal loro punto di vista, di non essersi vaccinati o, peggio, costretti a vaccinarsi sotto la formula ricattatoria di vedersi sospesi dal proprio lavoro", spiegano i promotori dell'iniziativa.

“Anche a Vercelli, non possiamo che difendere il diritto al lavoro e contrastare l’infame tessera verde che crea cittadini di serie A e serie B - spiega Andrea Messano, referente politico del circolo provinciale di Vercelli - Ringraziamo i carabinieri per l’efficienza dimostrata nel recepire le nostre istanze”. Oltre cinquanta Vercellesi, saputo dell'iniziativa, hanno consegnato la loro denuncia "ma l’iniziativa rimane aperta per coloro che desiderano agire in prima persona anche nei prossimi giorni".