Il sindaco consegna 2500 bulbi di tulipano alle scuole cittadine

Vercelli: il sindaco Andrea Corsaro, nella giornata di venerdì 11 febbraio, porterà alle scuole cittadine, 2500 bulbi di tulipano che saranno piantumati nelle aree adiacenti agli istituti scolastici ed in contemporanea nell’area verde spartitraffico all’inizio di corso Italia, lato piazza Sant’Eusebio. "L’Amministrazione Comunale organizza azioni di sensibilizzazione rivolte alle diverse fasce d’età, investe sul futuro dei bambini e dei giovani, con iniziative come 'Fai fiorire la tua città' - dichiara Corsaro - con l’intento di sensibilizzare i più piccoli spingendoli a diventare adulti consapevoli, parte attiva nei confronti dell’ambiente cittadino".

"I bambini ed i ragazzi, dopo una quindicina di giorni vedranno fiorire i bulbi a scuola ed in città – spiega l’assessore al Decoro Urbano Emanuele Pozzolo – sarà un’occasione importante per sentirsi parte della vita cittadina, proteggendo e migliorando le zone d’uso collettivo, occupandosi di ciò che viene definito decoro urbano, in maniera proporzionata alla loro età".