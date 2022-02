Via Monte Bianco: "La situazione rifiuti sta generando"

Mancata raccolta rifiuti: arrivano ancora segnalazioni da via Monte Bianco: "La situazione sta degenerando, ho provato a contattare Atena ma fanno finta di niente, guardate come siamo messi, non si può più vivere così", lamenta una residente.

Che spiega: "Questa settimana hanno svuotato solo il cassonetto dell'indifferenziata e basta: la spazzatura a terra e tutto l'organico continuano a restare lì da molti giorni".