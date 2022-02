Il prefetto visita l’ospedale e l’hub vaccinale Santa Chiara

Vercelli: il prefetto Lucio Parente in questi giorni ha effettuato una visita all'ospedale Sant'Andrea e all'hub vaccinale dell'ex monastero di Santa Chiara, per conoscere il presidio ospedaliero e le attività sanitarie in questo periodo di emergenza Covid. La direzione generale dell'Asl ha accompagnato il prefetto in visita ai principali reparti dalla Chirurgia al Pronto soccorso, fino alle Malattie infettive, dove in piena sicurezza, è stato mostrato e spiegato al Prefetto cosa significhi in termini di disagio fisico, per le persone che necessitano di ausilio nella respirazione, indossare il casco per giorni e giorni.

Il prefetto ha avuto un confronto, oltre che con la direzione, anche con alcuni direttori di struttura sulle attività svolte nei reparti, sia ordinarie sia collegate alla pandemia. Nella circostanza il prefetto ha voluto esprimere gratitudine e riconoscenza nei confronti in particolare del personale medico, infermieristico e sanitario che ha gestito in questi due anni, nonostante le molteplici difficoltà, l’emergenza pandemica da Covid-19, con eccezionale impegno e straordinaria professionalità.

Non solo. Insieme al sindaco Andrea Corsaro, conoscitore della storia e dell’architettura della città, il direttore generale dell’Asl Eva Colombo e il prefetto hanno visitato l'hub vaccinale all'ex Monastero di Santa Chiara. Anche in questa occasione il prefetto ha ringraziato sia il personale sanitario sia i volontari per la preziosa disponibilità assicurata ai fini della realizzazione della campagna vaccinale.

Dal mese di febbraio l'attività degli hub vaccinali è stata rimodulata con la chiusura del Centro fiere di Caresanablot, a partire dal 7 febbraio, e il mantenimento delle sedi di via Farini a Vercelli, del teatro Pro loco di Borgosesia e della ex sede degli Alpini di Santhià. Da questo mese la vaccinazione per tutte le persone over 12 sarà consentita sia su prenotazione sia ad accesso diretto.