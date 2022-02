Le primule per aiutare le mamme in difficoltà e i loro bambini

In occasione della 44a Giornata per vita 2022 dal tema “Custodire ogni vita” le volontarie del Centro di Aiuto alla Vita Vercelli Odv sabato 5 e domenica 6 febbraio saranno presente nelle parrocchie della diocesi con “Una primula per la Vita”.

“La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui, che appunto custodisca la vita, questo il messaggio che il Consiglio Episcopale Permanete della Cei ha voluto lanciare per la 44a Giornata Nazionale per la Vita. Con una piccola donazione si potranno avere delle coloratissime primule, e sostenere così le attività del Centro di Aiuto alla Vita Vercelli Odv, che da 42 anni si occupa di aiutare le mamme in difficoltà e i loro bambini.