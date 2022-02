Nella chiesa di San Paolo la novena della Madonna di Lourdes

Vercelli: la parrocchia cittadina di San Paolo, in piazza del Municipio, a partire da mercoledì 2 febbraio, “ospiterà” l’abituale novena di preghiera in preparazione alla festa della Madonna di Lourdes, ricordando così l'apparizione dell'11 febbraio 1858 alla giovane Bernadette Soubirous. Ogni giorno, fino al prossimo giovedì 10 febbraio, ad eccezione di sabato 5 e domenica 6, alle 17,30 recita del rosario e alle 18 alla messa officiata da monsignor Piero Secco in veste di predicatore della novena. Con orario dalle 17 alle 18, inoltre, sarà possibile trovare un sacerdote a disposizione di coloro che vorranno confessarsi.

Nella memoria della Madonna di Lourdes, venerdì 11 febbraio, saranno diversi gli appuntamenti: alle ore 7.30 e 9 messe celebrate dal parroco di San Paolo, don Ettore Esposito; alle ore 10 messa celebrata dal delegato arcivescovile Oftal, monsignor Sergio Salvini; alle 11,15 messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, e lettura della Supplica; alle 15,30 recita del rosario con l'assistente Oftal per i giovani, don Marco Giugno; alle ore 18 messa conclusiva celebrata dal predicatore, monsignor Piero Secco.