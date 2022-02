Diapsi Vercelli: ultimo giorno per sostenere "Il mio dono"

Ultimo giorno oggi, lunedì 31 gennaio per sostenere Diapsi Vercelli attraverso "Il Mio Dono" e "Donazione Plus" di Unicredit.

Per farlo bisogna collegarsi su ilMioDono.it; nella sezione Organizzazioni scrivere Diapsi Vercelli; cliccare su “Scopri di più” e poi su “Vota questa organizzazione” scegliendo “Vota via email o twitter”. Se si è scelto di votare via email, bisogna ricordarsi di cliccare, per conferma, sul link che arriverà. Ogni voto vale 1 punto. Per donare, invece, il primo step è uguale al precedente: da ilMioDono.it nella sezione Organizzazioni scrivere Diapsi Vercelli; cliccare su “Scopri di più”, a questo punto scegliere “Sostieni le iniziative in corso Brein - Percorsi di accompagnamento al lavoro e cliccare su “Dona adesso”. Compilare tutti i campi e scegliere un sistema di pagamento tra PagOnline e MyBank. Per effettuare una Donazione Plus, bisogna donare almeno 10 euro e indicare lo stesso indirizzo email/account Twitter che è stato usato per il voto.

"Donaci un minuto del tuo tempo e vota il nostro progetto ....più voti riceveremo e più grande sarà il contributo che UniCredit ci devolverà ....aiutaci ad aiutare chi ritornerà a vivere una vita dignitosa anche grazie a te", è l'appello di Diapsi.