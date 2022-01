Carnevale: incoronata Maddalena Cardano

Aperto ufficialmente il Carnevale 2022 di Vercelli: ieri, venerdì 28 gennaio, in municipio, oltre all’incoronazione di Maddalena Cardano, si è tenuta la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Andrea Corsaro al Bicciolano Enrico Rampazzo e alla nuova Bela Majin.

Una tradizione, con programma ridimensionato, che si è deciso di non interrompere: “Vogliamo assolutamente tenerla in vita – ha evidenziato Corsaro – Il Carnevale storico vercellese ha delle importanti radici ed è volto a far del bene. E' una festa che anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo riuscirà a portare serenità”.

Dopo i saluti di Valeria Viesti, Bela Majin 2020, si è svolta l’incoronazione: “La prima volta che ho visto questa maschera – ha detto Cardano – è stato alla scuola dell’infanzia: con l’ingenuità di una bambina non riuscivo a capire come mai gli spilloni della corona riuscissero a stare in piedi, ora lo so. Poi alla scuola primaria c’era sempre la nostra maestra che ci faceva colorare la cartina dell’Italia con le maschere di ogni Regione: allora non avrei mai immaginato che avrei interpretato questo ruolo”. Per Cardano la corona è molto importante: “Rappresenta Vercelli – ha sottolineato - per me la città più bella del mondo; quella dove ho vissuto tutto il mio percorso scolastico e dove ho studiato eccellenze locali come Virginia Garrone, spinta dall’amore che mio padre aveva per la storia della città”.

Anche Rampazzo ha voluto portare i suoi ringraziamenti all’Amministrazione, al Comitato manifestazioni vercellesi e alle maschere: “Speriamo che questo sia l’inizio, anche se lento, di un cambiamento – ha affermato – Ringrazio Valeria per i due anni trascorsi insieme e la sua famiglia. Do il benvenuto alla nuova Bela Majin, una persona semplice e con molta grinta”.

Il programma del Carnevale è stato ridimensionato: “È difficile organizzare eventi– ha spiegato il presidente del Comitato manifestazioni vercellesi Stefano Roncaglia – Valuteremo se con le nuove disposizioni governative sarà possibile fare le fagiolate e altre iniziative. Se sarà consentito, contiamo di fare le sfilate dopo Pasqua”.

“Mettendo in atto tutte le precauzioni – ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Ketty Politi – cercheremo di fare qualche visita benefica dove possibile”.

Erano presenti il vicesindaco Massimo Simion, l’assessore a Eventi e manifestazioni Domenico Sabatino, il vicepresidente del Consiglio comunale Gianni Marino, l’ex Bicciolano Luca Vannelli e il presidente onorario del Comitato manifestazioni vercellesi Giulio Pretti.