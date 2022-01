Vercelli: apre un centro diurno per minori

Taglio del nastro nella mattinata di ieri, venerdì 28 gennaio, per il nuovo centro diurno per minori Lab-32 in corso Marconi. “Siamo orgogliosi di inaugurare questa sede, che da sempre è stata punto di riferimento in città: prima centro anziani e poi per disabili. Da oggi in poi ospiterà i minori seguiti dai Servizi sociali - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - il settore Politiche sociali ha messo in campo tutto l'impegno e le energie necessarie per realizzare questo progetto per i giovani che si trovano in situazioni difficili".

"Lab-32 sarà diretto da Alessandra Pitaro. Qui i giovani potranno svolgere un percorso di ‘sostegno’ in un luogo protetto, seguiti da personale specializzato che si occuperà di supportarli nei processi di sviluppo e di crescita, con attività ludico ricreative e l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti scolastici - spiega Ketty Politi, assessore alle Politiche sociali - si troveranno in un posto studiato per loro dove non mancheranno i momenti di socializzazione, sia all'interno che all'esterno nell'adiacente Parco Iqbal".

Il centro è stato benedetto da monsignor Marco Arnolfo: "Il laboratorio è un luogo dove si impara facendo, si cresce con il contributo del gruppo, insieme, condividendo. Andrea, che credeva in questo progetto, guarderà da lassù". Il centro infatti è dedicato al ricordo dell'assessore alle Politiche sociali Andrea Raineri, scomparso prematuramente nel 2019; alla cerimonia erano presenti il fratello Lorenzo e Daniela Mortara. Hanno partecipato all’inaugurazione anche l'assessore a Eventi e manifestazioni Domenico Sabatino e Laura Spunton, responsabile del servizio Sociale professionale Asl Vercelli.

Nel corso della mattinata sono stati anche consegnati gli attestati ai giovani che quest'estate hanno partecipato al progetto "Piazza ragazzabile", un cantiere laboratorio di ecologia urbana che ha permesso a quattro ragazzi di fare un'esperienza impegnandosi per la propria città, qualche settimana nel corso delle vacanze estive. Sono Lorenzo Ponzi, Lea Rukaj, Houssein Zregh e Luca Morello.