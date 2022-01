Sette istituti vercellesi vincono il bando "Star bene a scuola"

Ci sono 7 progetti di istituti vercellesi tra i 46 finanziati con 207 mila euro complessivi dalla Regione Piemonte e dedicati al benessere scolastico.

Il titolo del bando è “Stare bene a scuola”, in un contesto socio-relazionale positivo, all’interno di ambienti di studio e di apprendimento stimolanti, in cui gli studenti possano essere sempre più coinvolti e partecipi per poter esprimere i loro bisogni e sentirsi valorizzati nelle proprie competenze. “Perché il benessere scolastico, oltre ad essere un diritto, è anche una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti che mai come in questo momento – ha sottolineato l’assessore – hanno bisogno di tornare a vivere il più normalmente possibile la scuola”. L’Assessorato all’Istruzione ha già provveduto all’esito delle istanze presentate proprio per consentire alle scuole ammesse al finanziamento di attivare i progetti il prima possibile per coinvolgere ragazzi durante l’anno scolastico in corso.



Per la nostra provincia, tra i progetti più originali si segnala la nascita anche di una radio degli studenti all’Istituto C. Cavour di Vercelli: "La radio studentesca come strumento di relazione sociale" coinvolgerà 30 alunni e sarà finanziato con 4.500 euro. Ecco gli altri sei progetti con i relativi finanziamenti: Liceo Lagrangia di Vercelli "Palazzo Paleologo di Trino: tra storia ed arte", 60 studenti coinvolti e 5.000 euro di finanziamento; Liceo scientifico Avogadro "Imparare ad amare", 24 studenti e 3.000 euro; Istituto Ferrari di Borgosesia "Laboratorio teatrale", 30 studenti e 2.045 euro; Istituto Lancia di Borgosesia "La crea vità crea ben-essere", 558 studenti e 4.500 euro; Istituto D'Adda di Varallo "Conto su di me - Laboratorio di metodo di studio per i ragazzi", 30 alunni e 5.000 euro; Ipssar Pastore di Varallo "Una montagna di sport".