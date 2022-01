PalaPiacco: il parquet si solleva

"Qualche listello del parquet del PalaPiacco nei giorni scorsi si è staccato": la segnalazione arriva da un lettore de La Sesia. Al momento il pavimento della palestra di Vercelli è stato riparato, ma solo un anno fa terminavano i lavori per la posa del nuovo parquet: "L’impianto è stato risistemato da poco – sottolinea il vercellese – e non dovrebbero già esserci questi problemi, considerando anche che le palestre scolastiche si possono utilizzare solo in zona bianca e che alcuni arbitri non fanno giocare col parquet danneggiato. Speriamo che gli interventi durino".

Al momento il pavimento è già stato riparato: "Si è solo alzato un listello – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Simion - forse per la troppa acqua utilizzata per lavare i pavimenti, ma è già stato sistemato tutto".