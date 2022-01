Benessere, nutrizione, orientamento scolastico e professionale e cyber security: sono alcune tematiche che verranno affrontate dal progetto “Welfare territoriale per le imprese” promosso da Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia con il Comune di Vercelli, il Gruppo Marazzato, l’Asl Vercelli, Dedalo e Prevenzione Piemonte.

L’iniziativa mira a favorire l’implementazione di esperienze di welfare aziendale, da parte di aziende private, per conciliare i tempi di vita e di lavoro e per sviluppare e/o ottimizzare i servizi per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, dei loro familiari e della cittadinanza.

Le aree di attività di “Welfare territoriale per le imprese” sono quattro: disbrigo pratiche, sostegno alla fruizione di cura di famigliari anziani, non autosufficienti e disabili, sportello in materia di assistenza fiscale e previdenziale e formazione e supporto per il benessere dei lavoratori e dei loro familiari. “Il progetto viene applicato ai nostri servizi e ai nostri modelli – spiega il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro – Si va a compiere una serie di azioni e attività, attraverso la collaborazione con il privato, ancora più efficaci per l’organizzazione”.

L’iniziativa “Welfare territoriale per le imprese” rientra nell’ambito del bando WeCare, che ha coinvolto 11 aziende sul territorio con oltre 2.600 dipendenti: “Abbiamo aderito al progetto che coinvolge numerose azioni – afferma l’assessore alle Politiche sociali Ketty Politi – Sono tante le aziende che hanno partecipato e le aree di attività sono rivolte al sociale".

La responsabile del progetto è Paola Festi: "E’ stata una buona pratica quella di accomunare pubblico e privato - dice - una tendenza che si svilupperà sempre più anche con le azioni del Pnrr 2022”. “Far squadra tra l’azienda e il territorio è importante - sottolinea Alberto Marazzato, general manager del gruppo Marazzato - L’idea è quella di far evolvere al di fuori del contesto aziendale anche altre iniziative”.