"Acqua in borraccia": galleria virtuale con i disegni dei bimbi

Una galleria d’arte virtuale con i disegni dei bambini sul tema dell’acqua: verranno realizzati nell’ambito del progetto “Acqua in borraccia”, promosso dal Comune di Vercelli e dal Gruppo Marazzato.

L'iniziativa consiste inoltre nella distribuzione gratuita di borracce "eco" per gli studenti delle classi prime della scuole primarie pubbliche e parificate con lo scopo di sensibilizzare i più giovani e ridurre il consumo di plastica monouso. Dal 2019 ad oggi ne sono già state donate 4500. Quest'anno a ricevere il kit sono stati gli alunni delle elementari di Vercelli, Borgo Vercelli e Villastellone.

Così, nel 2022, ai bambini spetterà il compito di realizzare disegni di fantasia sul tema dell'acqua: entreranno a far parte di una galleria virtuale e verranno utilizzati per produrre delle carte da gioco utili all'educazione civica e alla sostenibilità. Le opere più belle verranno, inoltre, premiate in primavera con un riconoscimento speciale.

L'iniziativa "Acqua in borraccia", avviata prima della pandemia, annovera fra i partners anche Arpa Piemonte e Ato 2.

