Via Monte Bianco: "Dopo sei mail, nessuna risposta e nessun intervento"

"Vorrei segnalare questa situazione in Via Monte Bianco, 15".

Le foto mandate da una lettrice illustrano lo stato del cortile condominiale, dove non vengono ritirati i rifiuti da diversi giorni: "Ho inviato dal 18 novembre ad oggi sei mail a: [email protected] senza nemmeno ricevere una risposta, ormai non si tratta più di togliere i rifiuti sparsi per tutto il cortile, ma di far spostare i cassonetti in altro luogo...", commenta la vercellese.