Ultimi giorni per la domanda di Servizio civile

Scade, mercoledì 26 gennaio, alle 14, il nuovo bando di Servizio civile del Comune di Vercelli che prevede 67 posti. Le località coinvolte sono 12 e sono dislocate sulle province di Vercelli, Alessandria e Novara. Il bando è rivolto ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni alla data di presentazione della domanda da compilare online e per cui è necessario dotarsi di Spid).

I progetti, in tutto sette, riguardano i settori dell’ambiente, della cultura e dei musei, della cultura e delle biblioteche, della comunicazione e i giovani, dell’università e del Servizio civile digitale. Non solo. Tra i 67 posti disponibili quest’anno sei sono riservati a giovani con difficoltà economiche, purché si presenti il certificato Isee.

Inoltre, per tre posti, nell’ambito del progetto “L’aiuto in un click” non è necessario avere il diploma di maturità per candidarsi. Il Servizio civile dura 12 mesi e prevede un contributo mensile di 444,30 euro. L'impegno è di 25 ore settimanali.

Le sedi di progetto degli enti partner sono a Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Crescentino, Varallo, Gattinara, Santhià, Trino, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris e Cigliano.

Gli enti del Comune di Vercelli con progetti presenti nel bando sono: l’Università del Piemonte Orientale, il Consorzio vercellese per la formazione professionale, il Museo Borgogna (Vercelli), il Museo Leone (Vercelli), il Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), il Comune di Santhià, l’Arcidiocesi di Vercelli e l’Associazione 6023 studenti Upo. Poi ancora l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, i Comuni di Gattinara, di Cigliano, di Tronzano, di Livorno Ferraris, di Casale Monferrato e di Trino, la Diocesi di Casale Monferrato e il Palazzo dei musei di Varallo. Quest’anno tra le novità c’è inoltre la partecipazione degli istituti di istruzione superiore tra cui “Camillo Cavour” di Vercelli, “Luigi Lagrangia” e “Francis Lombardi” di Vercelli e “Galileo Ferraris” con la sede di Crescentino (Istituto Calamandrei).

Per ulteriori informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner e per candidarsi è vivamente consigliato visitare il sito www.vercelligiovani.it e contattare l’Informagiovani di Vercelli alla mail [email protected] vercelli.it o al telefono 0161 596 800.