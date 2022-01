L'Arcidiocesi in preghiera per la pace tra Russia e Ucraina

Anche l’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, accoglie l’invito del Pontefice a pregare per la pace tra Russia e Ucraina e sprona tutta la diocesi eusebiana a unirsi al resto della Chiesa universale sia nella preghiera personale sia cogliendo le opportunità di celebrazione liturgica e preghiera comunitaria già programmate nella giornata di mercoledì 26 gennaio, memoria dei santi Timoteo e Tito.

Le tensioni crescenti al confine russo-ucraino preoccupano tutta la comunità internazionale. La diplomazia moltiplica incontri e videoconferenze per scongiurare un’aggressione militare russa. Lo spettro di una nuova guerra aleggia da settimane al confine tra Russia e Ucraina e la diplomazia fatica a trovare un’intesa. La situazione preoccupa Papa Francesco che, per questo, il 26 gennaio indice una giornata di preghiera per la pace. L’annuncio è arrivato al termine dell’Angelus di domenica scorsa. Francesco così ha espresso i suoi timori: "Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste".

Da qui il suo invito a pregare e ad agire: "Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà, perché elevino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte. Chi persegue i propri scopi a danno degli altri, disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli". Quindi la proposta per il prossimo mercoledì: "Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo 26 gennaio sia una giornata di preghiera per la pace".